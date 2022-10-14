中醫湯水食譜︰猴頭菇雪耳無花果湯　清潤生津、養肺通便

猴頭菇不少人用來煲湯，註冊中醫葉麗斌提供猴頭菇雪耳無花果湯食譜，有清潤生津、養肺通便的作用。猴頭菇性平味甘，能健脾益胃、滋補五臟；雪耳性平味甘，可滋陰潤肺、益胃生津；無花果乾性涼味甘，有健胃通便、消腫解毒之效。葉麗斌稱，此湯水最適合夏秋時比較熱及乾燥的天氣飲用，一星期可飲1至2次，惟須注意，體質陽虛、寒性、寒濕性、有痛風、容易腹瀉的人不宜飲用。

猴頭菇雪耳無花果湯

材料：（2人分量）

猴頭菇 2個

粟米 1條

紅蘿蔔 1條

雪耳 5-6件（約半個拳頭大小）

無花果乾 6粒

蜜棗 2粒

陳皮 1角

生薑 3片

豬腱 300克

水 2500毫升

製法︰

1. 豬腱汆水後，瀝乾備用。

2. 猴頭菇洗淨後，用水浸軟20分鐘，瀝乾備用。

3. 雪耳洗淨浸軟。

4. 粟米紅蘿蔔洗淨切件。

5. 鍋子加水，中火煮滾後加入所有材料，滾起轉中小火，煲約2小時，即成。

註：各人體質不同，如有疑問應向註冊中醫或醫生查詢。

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湯水食譜：bit.ly/3p5z7gD

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