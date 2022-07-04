好去處｜昂坪360 x Fueki漿糊仔「360歲月文具巡禮」　逾4米高巨型扭蛋機打卡兼扭蛋、文具時光走廊睇經典文具

昂坪市集「360歲月文具巡禮」：文具時光走廊的五十至八十年代的經典書簿及文具展品，由香港資深玩具收藏家莊慶輝借出。（圖片由相關機構提供）

昂坪360聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，即日起至11月20日於昂坪市集舉行「360歲月文具巡禮」，打造逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，以及將別具本地情懷的懷舊文具如鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等，以巨大化模樣展示在圓形廣場。昂坪360亦與香港資深玩具收藏家莊慶輝攜手舉辦「文具時光走廊」，展出多件五十至八十年代的經典書簿及文具；周末期間更特設「和諧粉彩工作坊」，製作獨一無二的作品。

此外，出示即日纜車門票並讚好昂坪360的官方facebook或追蹤Instagram，上載「360歲月文具巡禮」的照片到個人Facebook或Instagram，貼文內加上#NP360標籤，或憑即日小童纜車門票，即可換取Fueki漿糊仔巨型扭蛋機代幣乙個有機會扭中多款限量禮品。

昂坪市集「360歲月文具巡禮」

日期：即日起至11月20日

時間：10:00am-6:00pm

地點：昂坪市集圓形廣場

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3Vuga5C

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