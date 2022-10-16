下午茶之選：「蝦兵蟹將」英式下午茶@Vivienne Westwood Café

Vivienne Westwood Café即日起推出「紅葉•海之英式下午茶」，採用時令海鮮和不同食材創作10款鹹甜美點，就像「蝦兵蟹將」下午茶。鹹點包括青橄欖大蝦串，蟹肉蘆筍撻，牛油果煙三文魚多士，法式洛林撻，意式香草醬芝士多士、迷你吉列豬扒包。甜點有紅葉蒙布朗栗子朱古力撻，冧酒酒漬蛋糕，迷你意大利芝士蛋糕、紅葉馬卡龍，最後以英式鬆餅及精緻咖啡或茶作結，另可加$40升級泰迪特飲。下午茶設有外賣自取。

「紅葉•海之英式下午茶」@Vivienne Westwood Café

供應期：即日起

供應時間：周一至周五2:00pm後 周六、周日11:00am後

價錢：兩位$738／$1038另加香檳兩杯（另設加一服務費）

外賣價$638（需於三日前預訂）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

查詢電話：2799 5011

外賣自取下午茶預訂：online.modamiahk.com/tc/vwteaset

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm