什麼食物助牙齒健康？消委會教路︰奶、綠葉蔬菜、豆類、奇異果、紅蘿蔔　六營養素幫到手

牙齒要保持健康，除了每日清潔口腔和刷牙外，亦可從食物着手。消委會表示，每日攝取足夠維生素和礦物質有助促進牙齒健康，尤其是牙齒仍在生長的兒童，杏仁、奇異果、菠菜、奶製品、肉類等都有幫助。每日攝取以下六類營養素，有助促進牙齒健康。

鈣——構成牙齒的主要成分，牛奶和奶製品是鈣的重要來源，綠葉蔬菜、豆類和杏仁亦含鈣質。

維他命D——幫助保持骨骼和牙齒健康，可透過乳製品和穀物攝取。身體曬太陽亦會產生維他命D。

維他命C——口腔黏膜、牙齦和牙周組織含有膠原蛋白，維他命C對膠原蛋白生長、修復和維護非常重要。不少水果和蔬菜都含維他命C，例如奇異果、橙或羽衣甘藍。

磷——磷與鈣是組成牙齒的主要成分，磷的最佳來源是富含蛋白質的食物，如肉類、家禽、魚類和雞蛋。

維他命A——牙齦健康和琺瑯質的關鍵營養素，大多數含有維他命A的食物都是橙色，如紅薯、哈密瓜和紅蘿蔔。

維他命K——有助強化牙齒及幫助骨骼生長，大部分綠葉蔬菜（如菠菜、西蘭花等）都含有豐富維他命。

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