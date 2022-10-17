牙膏｜防牙石、防敏感、美白牙膏成分知多啲　消委會建議使用前先諮詢牙醫

市面不少牙膏聲稱可預防牙石、防敏感，或有美白功效。消委會引述牙醫提醒，牙膏所含成分不同，效果會有差異，想選擇合適的牙膏可先諮詢牙醫。防牙石牙膏、防敏感牙膏、美白牙膏的主要成分各有不同，消費者購牙膏時可以留意。

防牙石牙膏──主要成分是焦磷酸鹽（pyrophosphate）或檸檬酸鋅（zinc citrate），可減慢形成牙石的主因——牙菌膜鈣化，令牙菌膜較慢形成或較易清潔。

防敏感牙膏──不同品牌的防敏感牙膏主要成分或有不同，如：硝酸鉀（potassium nitrate）或精胺酸（arginine）等。消費者使用前宜先徵詢牙醫意見。

美白牙膏──部分美白牙膏會加入較粗糙的微粒，以磨去牙齒表面的牙漬，長期使用對牙齒的影響暫時未能確定。消費者使用前宜先徵詢牙醫意見。而較常見的成分有水合二氧化硅（hydrated silica）、碳酸鈣（calcium carbonate）和雲母粉（mica）。

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