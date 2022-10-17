刷牙三注意　消委會提醒：勿過度用力刷牙　軟毛牙刷倘造成創傷較小

消委會指出，消費者可按需要及牙醫建議選擇合適的牙膏，而日常刷牙或口腔護理亦可注意以下事項。

1. 使用適當力度刷牙──過度用力刷牙，或會損害琺瑯質，刺激牙齦。軟毛牙刷可清除殘渣，對牙齒和牙齦造成的創傷較小。而美白牙膏可能含有磨砂微粒，倘若用硬毛牙刷，或過度用力刷牙，可能會損害琺瑯質，甚至造成敏感牙齒。

2. 每天至少刷牙兩次──早晚刷牙各一次。雖然晚上刷牙後不進食，睡眠時口腔內細菌仍有機會滋生，因此早上起牀後刷牙有助清除口腔內的細菌。注意：刷牙過度頻密或會磨損琺瑯質和刺激牙齦，使牙齒更易受到感染和發炎。

3. 刷牙時牙刷呈45度角──刷牙時牙刷呈45度角，緊貼牙齦處前後來回移動，牙刷位置亦要正確，特別留意清潔牙肉邊緣，因為牙肉貼近牙齒的邊緣位置特別容易累積牙菌膜，引發牙肉發炎等問題。

消委會．牙膏刷牙 實用資訊：

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