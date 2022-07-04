萬聖節好去處｜愉景灣玩轉萬聖節　扮鬼扮馬贏密室逃脫體驗館LOST、「星空沙灘影院」門票

今年萬聖節，愉景灣準備了一連串盞鬼精彩活動。10月30日於愉景廣場舉辦的「愉景灣萬聖夜市集」，匯聚超過60個本地特色商戶，售賣萬聖節各種特色食品及手作，場內更設有「盞鬼變身彩繪」及「嘩鬼大派糖果」，無論大小朋友都必定能夠盡興而歸。想要新鮮感？「鬼魅星空沙灘影院」便最適合不過，坐在大白灣沙灘，一邊欣賞電影，一邊細嘗美食。另外，密室逃脫體驗館LOST即將登陸愉景廣場，期間限定的體驗館以萬聖節為主題——「亡靈嘉年華」及「南瓜村之夜」，帶大家走進詭異國度。至於愉景廣場及愉景北商場以「盞鬼」南瓜做主題的萬聖節燈飾，打卡一流。

喜歡扮鬼扮馬的朋友只要於10月21日至31日期間穿上「盞鬼」服飾，於愉景灣拍照並按指示上傳照片到愉景灣的facebook或Instagram專頁，勝出者可獲得密室逃脫體驗館LOST、「星空沙灘影院」，或愉景灣溜冰場其中一款門票。

「盞鬼」萬聖夜市集@愉景灣

日期：10月30日（周日）

萬聖夜市集：2:30pm-9:30pm

盞鬼變身彩繪：6:00pm-9:00pm

地點：愉景廣場

詳情可瀏覽：www.handmadehongkong.com

愉景灣鬼魅星空沙灘影院

日期：10月27至30日（周四至日）

時間：6:00pm-10:30pm

地點：大白灣沙灘

詳情可瀏覽：www.moonlit-movies.com

萬聖節密室逃脫 X LOST

日期：10月21日至31日

時間：11:00am-7:00pm

地點：愉景廣場G11A-1舖

票價：每個遊戲每位$120，大小同價，遊戲時間為20分鐘

詳情可瀏覽：www.visitdiscoverybay.com/tc/whats-hot

愉景灣溜冰場「嘩鬼霓虹冰上派對」

日期：10月29日（周六）

時間：6:30pm-10:00pm

地點：愉景灣溜冰場

門票費用：每位$100

詳情可瀏覽：www.dbicerink.com

最「盞鬼」造型有獎大賽

日期：10月21日至31日

詳情可瀏覽：www.facebook.com/VisitDiscoveryBay 或 www.instagram.com/visitdiscoverybay

註：資料及價錢以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm