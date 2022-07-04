AEON 35周年第二擊：「均一價」低至$30/3件、「秋冬特集」優惠｜著數情報

AEON即日起至10月26日推出第二擊優惠活動，慶祝AEON 35周年。新一輪「均一價」優惠可以低至$30揀選3件指定貨品，貨品涵蓋食品、衣服、煮食用具、衛生用品等。AEON亦推出「秋冬生活應援」及「秋冬特集」優惠，搜羅各款秋冬商品。此外，AEON Mobile推出「奪印狂賞」優惠，AEON電子會員於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物每滿$300，即可獲贈電子印花一個，集齊5個印花可獲AEON $30電子優惠券五張，集齊8個印花可多獲五張。

由即日至10月26日於AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET購買AEON購物禮券滿$1000即可獲贈$50現金券1張、滿$2000可獲贈$50現金券2張，餘此類推。每人每次最多可獲贈$50現金券3張。

AEON 35周年第二擊

日期：即日起至10月26日

推廣地點︰全線AEON百貨及超級市場（「均一價」部份貨品只於指定分店發售）

詳情：www.aeonstores.com.hk/promotion

註：資料以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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