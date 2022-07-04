SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜su:m37°精選套裝優惠　即日起SOGO eShop發售

SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭10月26日開始，su:m37°於SOGO eStore及崇光百貨的美容專櫃推出多款精選套裝優惠，包括鎏金溯茫重生潔面乳套裝、活膚溫和潔面乳套裝、亮白深層淨化泡泡面膜套裝、水漾補濕面膜雙套裝、深層淨化黑碳泡泡面膜套裝、奇蹟活酵肌密全系列護理套裝（全新Secret Garden限量版）、時光肌底竹粉去角質潔面啫喱套裝等。由即日起至10月25日，顧客於SOGO eShop更可選購su:m37°多款星級熱買套裝，以溫和的方式喚醒肌膚健康力。

su:m37˚美容專櫃

地址︰尖沙嘴崇光百貨B1/F（電話：3911 1012）

銅鑼灣崇光百貨B1/F（電話：3572 0242）

SOGO eShop：www.sogo.com.hk/su:m37°

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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