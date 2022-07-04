SOGO Thankful Weeks 2022崇光感謝祭｜RMK精選皇牌優惠套裝低至四三折　eStore即日起推限時優惠

崇光感謝祭將於10月26日至12月4日舉行，RMK即日起至10月25日率先在SOGO eStore預售多款精選皇牌套裝及推出限時優惠，包括緊緻塑顏粉底霜套裝八折、加送4件美肌旅行裝。在崇光感謝祭期間，部分優惠套裝更低至四三折起發售，包括限定皇牌完美底妝套裝、原美零瑕粉底液套裝、輕透霧感蜜粉套裝、皇牌隔離霜套裝等；限時優惠包括指定彩妝品買兩件享七折及指定護膚品買兩件享八折；購買指定套裝滿$1500即減$300；購物淨額滿$1000或$1400可獲贈精美禮品。

RMK專櫃

地址︰RMK崇光銅鑼灣店B1/F（電話：2831 4676）

RMK崇光尖沙嘴店B1/F（電話：3911 1027）

SOGO eStore︰www.sogo.com.hk（即日至10月25日發售）

RMK精選皇牌優惠套裝︰

註：資料及價錢以主辦方公布為準

SOGO崇光感謝祭：bit.ly/3srlji9

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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