下午茶之選：朱古力雙重奏下午茶@Angel & Devil　法國70%可可朱古力火鍋配黑松露小食

Angel & Devil即日至2023年1月15日推出「Choco-Duo朱古力雙重奏下午茶」，以法國70%可可朱古力火鍋配多款黑松露小食，茶點包括北海道帶子黑松露忌廉汁酥盒、法國鵝肝醬多士配焦糖蘋果及黑松露、煙熏鮭魚卷配黑松露酸忌廉、黑松露榛子千層酥、黑松露葡撻、黑松露芝士泡沫、紅桑子黑白朱古力慕絲蛋糕及抹茶朱古力泡芙配卡士達醬等，當中不少得法國70%可可朱古力火鍋配時令鮮果、草莓、馬卡龍、棉花糖。下午茶另設外賣自取服務（兩位$250不包括飲品），需2日前向餐廳預訂。

Choco-Duo朱古力雙重奏下午茶@Angel & Devil

日期：2022年10月15日至2023年1月15日（12月24、25日除外，特別日子請向職員查詢）

時間：3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$298（配有兩杯自選飲品）（另設加一服務費）

地址：觀塘駿業街58號Club East洞天4樓

查詢電話：3103 3808

網上訂座：bit.ly/3wHRLNK

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm