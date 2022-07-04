港樂戶外音樂會11月12日中環海濱舉行　10月25日網上登記免費門票【附取票詳情連結】

香港管弦樂團一年一度的太古「港樂．星夜．交響曲」免費戶外交響音樂會，將於11月12日晚上7時半在中環海濱舉行。港樂首席指揮余隆將帶領港樂樂手，演奏多首意大利音樂，包括白遼士的《羅馬狂歡節》序曲、拉赫曼尼諾夫的《巴格尼尼主題狂想曲》等，最後更以璀璨煙花作結。音樂會免費門票須預先於網上登記領取，每人最多可領兩張。公眾即日起可於太古「港樂．星夜．交響曲」網站預先開設帳戶（suts.hkphil.org/zh/2022-signup），10月25日早上10時起登入[網站]（suts.hkphil.org/event/2022-reg）申請索取門票，數量有限，先到先得。

太古「港樂．星夜．交響曲」

日期：11月12日（周六）

時間：晚上7時30分（當晚6時開始入場）

地點：中環海濱

節目及門票登記詳情：suts.hkphil.org/event/2022-reg

音樂會當晚亦會同步於港樂網站、facebook專頁及YouTube頻道直播，並會於港台電視31台及香港電台網站播放。

註︰為配合政府防疫及社交距離等措施，音樂會將以特設指定區域安排及不多於8人一組入坐。場內不准飲食，觀眾亦須全程配戴口罩。

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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