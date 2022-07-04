港鐵MTR Mobile一Click即搶$50或$10「車站商店電子優惠券」 10月27日2pm開始

港鐵MTR透過MTR Mobile再次推出「一Click即搶」活動，是次即搶優惠更是全新登場的「車站商店電子優惠券」，活動將於2022年10月27日下午2時正開始，送出共40,000張$50或$10「車站商店電子優惠券」。「車站商店電子優惠券」適用於全港港鐵站多間指定商戶，包括美心西餅、東海堂、奇華餅家、爭鮮外帶壽司、鴻福堂、萬寧、屈臣氏、Giordano等，參與商戶逾60品牌、共逾400家店舖。

是次「一Click即搶」活動將派出合共40,000張電子優惠券，包括$50「車站商店電子優惠券」（名額：15,000份）及$10「車站商店電子優惠券」（名額：25,000份）。市民完成簡單步驟，登記成為MTR Mobile用戶，即可透過「我的獎賞」，以先到先得形式領取優惠券。每名登記用戶最多可獲每款電子優惠券各一份 （可一次過搶齊兩款電子優惠券）。想獲取更多優惠，日常消費後，上載收據到MTR Mobile賺取MTR分，可換領免費車程、購物禮券等。

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