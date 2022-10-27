行山樂賞芒草︰馬鞍山郊野公園→昂平　一文睇路線交通注意事項【附短片解說】

康文署行山樂有「接觸大自然路線」︰馬鞍山郊野公園往昂平。該行山路線全長約8.5公里，需時約4.5小時，難度評級為2星。由馬鞍山郊野公園管理站出發，沿馬鞍山郊遊徑登昂平觀景台，經茅坪往下行到富安花園。全程有上坡路及下坡路各一段，均屬易行的山徑及車路。在昂平平原，可飽覽西貢市和西貢內海一帶景色，有機會見到季節限定的芒草。

行程︰馬鞍山郊野公園 → 鞍山探索館 → 廢棄礦場 → 馬鞍山郊遊徑 → 麥理浩徑第四段 → 昂平 → 茅坪藤王 → 茅坪新屋 → 梅子林 → 富安花園（路線概覽＋互動地圖：bit.ly/2YvaIkD）

如何前往起點？在港鐵馬鞍山站的B出口乘坐村巴NR84前往；或可到馬鞍山耀安邨，沿馬鞍山路迴旋處旁的馬鞍山村路上斜路，步行約45分鐘便到達。

如何離開終點？由富安花園旁的亞公角街花園，沿亞公角街再走10分鐘，到港鐵大水坑站。

康文行山樂：bit.ly/3yuWlkW

更多短線遊行程：bit.ly/3s8o4Ei

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