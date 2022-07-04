「可口可樂Soul Blast」X 《BLEACH死神千年血戰篇》K11 Art Mall期間限定體驗｜活動情報

「可口可樂Soul Blast」X 《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定體驗（圖片由相關機構提供）

「可口可樂Soul Blast」X 《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定體驗（圖片由相關機構提供）

「可口可樂Soul Blast」X 《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定體驗（圖片由相關機構提供）

可口可樂聯乘日本人氣動漫《BLEACH》（另譯《漂靈》）全新電視動畫系列《BLEACH死神千年血戰篇》，推出全新限定口味「可口可樂 Soul Blast」飲品，並於即日至11月7日期間登陸K11 Art Mall，舉行「可口可樂Soul Blast」 X 《BLEACH 死神千年血戰篇》期間限定體驗。

現場以深紫色為主調，並特設五大熱血體驗，其中有多個打卡位，包括高兩米的巨型《BLEACH死神千年血戰篇》動畫海報燈箱及1:1《BLEACH 死神千年血戰篇》角色造型裝置，而「可口可樂Soul Blast」的產品牆則以逾800罐飲品加上日式動感風格展現，絕對是打卡熱點。

另外，場內亦特設全港獨家《BLEACH》雕像展示，包括黑崎一護、朽木瑠亞、阿散井戀次、烏魯奇奧拿及更木劍八。除了打卡外，粉絲只要即場登記全新「可口可樂」會員獎賞計劃Coke+，即可免費換領全新口味「可口可樂 Soul Blast」乙罐及限量《BLEACH》禮品。粉絲更可以率先體驗全新「可口可樂 Soul Blast」魂境AR擴增實境遊戲，一嘗《BLEACH》角色的滿腔熱血。

場內於指定日子與Ani-Mall攜手特設《BLEACH》期間限定店，售賣多款《BLEACH》系列的熱血周邊，包括Snaptee X Ani-One Bleach系列T恤、角色立牌、運動毛巾、手表及雨傘等，延續魂境覺醒之旅。

「可口可樂Soul Blast」X 《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定體驗

日期：即日至11月7日

地點：尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall地下中庭

開放時間：周一至五：12:00pm-9:00pm；周六及日：11:00am-9:00pm（Ani-Mall《BLEACH》期間限定店於10月25、28至30日開放）

費用：全免（送出飲品及禮品數量有限，送完即止）

活動網站：https://bit.ly/3eG75Gj

註：資料以主辦方公布為準

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