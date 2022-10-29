11月博物館展覽精選　莫內沉浸體驗展剛開始　「八大尋龍記」恐龍展至11月16日

香港文化博物館「敦煌——千載情緣的故事」展覽，圖為數碼展示的「敦煌搜畫」。（政府新聞處網站圖片）

11月想參觀博物館看展覽？本文綜合多個精選展覽，有沉浸式體驗、AR擴增實境技術、立體藝術裝置等。「先鋒號星際之旅」展覽，或「尋找足印·莫內」沉浸式體驗展，剛開始舉行。而甚受歡迎的「八大．尋龍記」展期至11月16日。「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」展期更是僅至11月2日。

一．「先鋒號星際之旅」展覽【詳情】

香港太空館推出全新專題展覽「先鋒號星際之旅」，介紹兩艘在70年代升空的先鋒號太空船，參觀者可嘗試撰寫「宇宙瓶中信」。

地點︰香港太空館大堂

日期︰10月26日至2023年5月29日

費用︰免費入場

二．「尋找足印·莫內」沉浸式體驗展【詳情】

展覽透過數碼科技，利用逾6.5萬張底片，把莫內名畫《睡蓮和日本橋》、《打陽傘的女人——莫內夫人與她的兒子》等約200幅不同時期的畫作，輔以音樂與聲音導航，化成移動畫作投影在360度巨型屏幕，讓觀眾恍如置身莫內畫中。

地點︰ 西九文化區文化廣場（戲曲中心旁）

日期︰10月27日 至2023年1月15日

費用︰入場門票成人$288 12分鐘VR體驗：$28（需於網上預約時同時購買，不設現場售票）

三．「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽【詳情】

按時序及主題展出草間彌生逾200件作品。展覽分為6個主題：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。

地點︰ 西九M+博物館

日期：11月12日至2023年5月14日

四．走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展【詳情】

巴洛克時期的藝術品，以豐富戲劇效果及出色人物表情處理聞名。巧妙運用光影製造的空間感，讓觀者感覺置身其中，體驗沉浸式藝術。

地點︰ 香港藝術館2樓專題廳

日期︰ 即日至11月2日

費用︰標準票成人$10

五．「八大．尋龍記」【詳情】

展出8組具代表性的恐龍化石骨架。

地點︰香港科學館2樓展覽廳

日期︰即日至11月16日

費用︰免費參觀，參觀者需預約

六．「2022邵逸夫獎」展覽【詳情】

香港科學館和邵逸夫獎基金會聯合舉辦專題展覽，介紹本年度「邵逸夫獎」各得獎者及他們的傑出貢獻，讓公眾進一步了解各國頂尖科學家。

地點︰香港科學館地下展覽廳

日期︰即日至11月30日

費用︰免費入場

七．「語外觀內──從語境框架到觀賞本身」藝術裝置【詳情】

香港藝術家吳子昆創作一組多感官體驗和以空間為本的數碼藝術裝置，以互動形式呈現從藝術館四大館藏衍生出來的另類風景。

地點︰香港藝術館地下大堂

日期︰即日至12月28日

費用︰免費入場

八．「虛實之間」展覽【詳情】

展覽「虛實之間」以本地藝術家高仕棠及高嘉文共同創作的藝術裝置《回聲在目》，透過AR擴增實境技術，讓k 大眾體驗共16個藝術作品。

地點︰尖沙嘴梳士巴利花園藝術廣場

日期︰即日至11月11日

費用︰免費參觀

九．「藝術有理」展覽【詳情】

展覽以藝術和科學為主題，在添馬公園及中西區海濱長廊，創作9組大型戶外藝術裝置，配合燈效，以光影點綴璀璨維港。

地點︰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）

日期︰即日至12月18日

費用︰免費參觀

十．「敦煌——千載情緣的故事」展覽【詳情】

展出敦煌出土文物、石窟壁畫、臨摹絹畫、複製榆林窟第25窟，配合藝術科技及多媒體展示，呈現敦煌佛國世界中尊天、敬地、愛人的豐富情感。

地點︰香港文化博物館1樓專題展覽館三、四及五

日期︰即日至11月21日

費用︰標準票成人$10

十一．「千里覓藝——趙少昂與陳崎師生對話」展覽【詳情】

展覽首度展出馬來西亞華裔畫家陳崎從學於趙少昂函授課程的畫課習作，趙少昂是嶺南畫派大師，嶺南畫派粉絲不能錯過。

地黠︰香港文化博物館1樓趙少昂藝術館

日期︰即日起

費用︰免費入場

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