下午茶之選：「Croffle牛角酥窩夫」下午茶套餐@九龍東皇冠假日星幕餐廳　甜品配Haagen-Dazs雪糕

九龍東皇冠假日酒店頂層47樓星幕餐廳聯乘Häagen-Dazs雪糕，11月1日至12月11日期間推出「Croffle牛角酥窩夫」下午茶套餐。Croffle（牛角酥窩夫混合體）烘焗前先灑上砂糖，增添薄脆焦糖口感及香氣，套餐備有兩款鹹點及三款甜品選擇，鹹點包括意大利風乾火腿芝士及吞拿魚牛油果青瓜，甜品均配上Haagen-Dazs雪糕，包括韓國草莓配士多啤梨雪糕、芒果熱情果配雲呢拿芒果熱情果雪糕、棉花糖朱古力配比利時朱古力雪糕。飲品方面，可選配咖啡或茶，每位另加$40可加配Calabria Richland, Cuvee NV葡萄汽酒1杯。

「Croffle牛角酥窩夫」下午茶套餐@九龍東皇冠假日酒店

供應期：11月1日至12月11日

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：每位$128（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓頂層星幕餐廳（港鐵將軍澳站C出口）

電話：3983 0638

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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