下午茶之選︰GODIVA X 唯港薈 「華麗三重奏下午茶」　三道菜形式上桌、任食GODIVA黑白巧克力軟雪糕

唯港薈GREEN與GODIVA合作，即日起推出「GREEN X GODIVA華麗三重奏下午茶」。下午茶以「三道菜」形式上桌，先以鮮蠔周打湯配吉列炸蠔揭開序幕，然後自選主菜：煙燻火雞腿配燒烤醬及蜜糖松露蛋黃醬、草飼牛柳配黑松露薯蓉或法邊豆或烤焗盲鰽魚配非洲小米、柚子及蜜糖芥末醬，最後是5款以GODIVA巧克力入饌的甜點，包括GODIVA士多啤梨巧克力、軟心巧克力小熊、伯爵茶法式蛋糕馬卡龍、榛子芝麻巧克力及黑森林忌廉泡芙配酒漬櫻桃。另外，置在頂端的棗紅色巧克力聖誕球，打開會發現內有聖誕角色及雪地場景，打卡一流。下午茶更隨機附上兩粒GODIVA限定聖誕巧克力，以及英式傳統鬆餅配奶油忌廉及自家製士多啤梨荔枝玫瑰果醬。

下午茶飲品則有illy咖啡及12款TWG優質茗茶可供選擇。凡於周六、日及公眾假期惠顧，可額外獲贈法國氣泡酒乙杯。下午茶亦提供外賣選擇（$688，兩位用），另附送TWG Tea茶包兩個及GODIVA雪糕禮券兩張，賓客亦可透過網上商店訂購。

GREEN X GODIVA「華麗三重奏下午茶」

供應期：11月1日至另行通知（需提前一天訂座）

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢：周一至五：每位$418，每兩位$728

周六、日及公眾假期：每位$448，每兩位$788（每位惠顧賓客可額外獲贈法國氣泡酒乙杯）（另設加一服務費）

地點：尖沙嘴科學館道17號唯港薈地下

查詢電話：3400 1300

網上預訂：dining.hotel-icon.com

GREEN X GODIVA「華麗三重奏外賣下午茶」

預訂日期︰10月29日至另行通知（需3天前預訂）

價錢：$688（兩位用）

自取地點：大堂餐廳GREEN

查詢電話：3400 1343

網上商店：www.hotel-icon.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm