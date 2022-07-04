下午茶之選：Atelier Cologne X AMMO　歎下午茶可獲香水體驗裝

AMMO聯乘法國香水品牌Atelier Cologne，即日至12月31日推出Crystal Holiday限定下午茶。鹹點有布里歐法式吐司、泡沫龍蝦濃湯、無花果啫喱鵝肝醬撻、法式芝士煙肉馬鈴薯批；甜點以檸檬、桂花、香橙及烏龍茶等食材入饌，包括檸檬柑柚蛋白撻、香橙芒果慕絲海綿蛋糕、桂花杞子果凍、朱古力榛子脆脆蛋糕、白朱古力烏龍杯子蛋糕，還有英式鬆餅配凝脂忌廉及士多啤梨玫瑰果醬。AMMO特別為下午茶調製推出「Rosey Pink」氈酒雞尾酒及「Fruity Oolong」無酒精雞尾酒供顧客選配。惠顧限定下午茶可獲贈Atelier Cologne獨家體驗套裝一份。是次限定下午茶亦有外賣版提供，需至少一日前在AMMO網站或致電預訂。

Crystal Holiday限定下午茶@AMMO

供應期：11月1日至12月31日

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$438，另加$68可品嘗「Rosey Pink」雞尾酒或「Fruity Oolong」無酒精雞尾酒一杯（另設加一服務費）

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層

電話：2537 9888

網址：www.ammo.com.hk/shop

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm