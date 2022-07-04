下午茶之選｜AMOREPACIFIC X 四季酒店「雨前一」下午茶　品嘗時令韓國水果食材獲贈護膚品

香港四季酒店聯乘安瓶專家AMOREPACIFIC，於11月1日至30日推出限定秋韓「雨前一」下午茶，嚴選時令韓國水果和食材，帶來味蕾體驗。鹹點包括香辣豬肉泡菜紫菜包飯；柚子茶醃三文魚、芝麻窩夫配洋葱醬；意大利軟芝士慕絲、韓國黃金梨、薄荷葉、小麥牛奶麵包；韓式烤牛肉、醃菜、鵪鶉蛋撻。甜點則有韓國綠茶玫瑰、栗子蛋糕、檸檬忌廉芝士慕絲配柿子、朱古力烤芝麻蛋糕、幼滑香梨柚子慕絲撻，以及經典鬆餅。凡惠顧下午茶，即獲贈一套3件的秋冬淨肌修護體驗裝及AMOREPACIFIC換領卡乙張臻享安瓶購物優惠。

AMOREPACIFIC X 四季酒店限定秋韓「雨前一」下午茶

供應日期：11月1日至30日

供應時間：周一至六2:30pm-4:15pm／4:30pm-6:00pm、周日3:00pm–4:30pm／4:30pm –6:00pm

價錢（另設加一服務費）：周一至五：一人份$485；二人份$778

周六及日：一人份$495；二人份$808

餐廳地點：中環金融街8號香港四季酒店大堂The Lounge

查詢電話：3196 8888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm