周末好去處｜大埔海濱公園親子活動、街頭音樂表演、編織手藝工作坊　適合一家大小

周末是親子玩樂的歡樂時光。本文整合今個周末（12至13日）舉行的多個活動，有大埔海濱公園親子活動、編織裝置藝術工作坊、街頭音樂表演及免費健身活動體驗等。所有活動均免費參與，適合一家大小參與。

⚫ 「親子營敍星光下．大埔海濱公園」【詳情】

今個周末，大埔海濱公園舉辦多項日間及夜間活動，包括風箏製作、遊歷昆蟲屋、玩植物定向、觀星導賞等。市民可即場報名免費參加，日間活動及夜間活動名額分別為500和300人。名額有限，先到先得。

活動日期︰11月12日

日間活動（2:30pm至5:30pm）︰風箏製作及同樂、草地滾球同樂、親子及充氣遊戲

晚間活動（7:30pm至10:30pm）︰星空導賞、民歌同樂、昆蟲屋遊歷及觀賞螢火蟲及昆蟲等

活動日期︰11月13日

日間活動（7:30am至12:00pm）︰參觀花海及香港回歸紀念塔、漫步自然生態徑、植物定向、風箏製作及同樂、小手工攤位以及親子充氣遊戲等

⚫ 西九文化區「Love Our Life LOL Party」

「Love Our Life LOL Party」大型戶外禁毒派對及展覽，活動包括聲夢歌手獻唱、方力申現身「同你傾吓偈」、街頭音樂表演、精英運動員分享、警犬隊表演等，同場提供多項免費健身活動體驗、禁毒攤位遊戲及多個打卡位。活動名額有限，只接受網上預約（www.idea.gov.hk）。

活動日期及時間︰

11月12日︰12:00pm至7:00pm

11月13日︰10:00am至6:00pm

地點︰西九文化區藝術公園海濱草坪——東面

網址︰www.westkowloon.hk

⚫ 銅鑼灣「活力避風塘主題區」【詳情】

若想體驗編織手藝的市民，可參加由本地藝術家馬穎汶及「藝術到家」教學的編織裝置藝術工作坊。活動將聚集公眾協力編織超長藝術裝置，完成後會成為海濱共享空間的一部分。

日期：11月12、13、19、20、26、27日

時間：1:00pm至5:00pm

註：活動如有更改，以主辦單位公布為準

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