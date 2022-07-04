Moomin姆明一族 x PHI Coffee & Pancake　期間限定姆明主題佈置+食物打卡｜美食情報

PHI Coffee & Pancake首度聯乘Moomin姆明一族，於11月15日至2023年1月20期間，餐廳以姆明一族主題佈置，並推出姆明一族造型的食物。（圖片由相關機構提供）

PHI Coffee & Pancake首度聯乘Moomin姆明一族，以「The Story About Enjoying Souffle」為主題，於11月15日至2023年1月20日推出多款姆明一族造型的食物，包括粉紅冬日姆明谷梳乎厘（$155）、史力奇探索快樂的梳乎厘（$125）、北歐芬蘭溫馨全日早餐（$122）、史力奇的青醬大蝦意大利飯（$98），以及「淘氣小美的粉紅冬日」（$58）和「姆明冰雪探險」（$52）兩款特色飲品。這次聯乘活動更限量發售的姆明珍藏咖啡禮盒（$208）。另外，各間分店更設有姆明主題佈置，讓客人猶如身處於姆明谷度過白色的冬天。

Moomin姆明一族 x PHI「The Story About Enjoying Souffle」

供應期：11月15日至2023年1月20日

地址：美孚新邨百老匯街69-119號地下91A號舖

屯門屯順街1號屯門市廣場1期3樓Kiosk 02號舖

中環士丹利街19號卡佛大廈2樓1號舖

太古太古城道14號耀星閣地下G1010號舖

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3BWdlD0

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