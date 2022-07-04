My Melody X 置富Malls：馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Cafe」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」、置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」｜聖誕好去處2022

置富Malls旗下4大商場，即日至12月27日由My Melody帶領與一眾好友暢遊冬日樂園四大場景：馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Cafe」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」、置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」，甜美浪漫氛圍瀰漫於5米高心形鏡房粉紅聖誕樹、棒棒糖小火車、甜甜圈旋轉木馬或士多啤梨過山車等多個打卡位。顧客於指定日子及指定商場可大玩「My Melody聖誕圈圈樂」數碼互動遊戲，有機會贏取My Melody禮品或商場美食現金券。

另外，11月19日起，顧客在置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶分別累積消費滿$500（包括$400或以上電子貨幣）或$800（包括$700或以上電子貨幣），分別可換領聖誕限定「My Melody暖笠笠紙巾盒套」或「My Melody甜蜜抱抱圍裙」。

My Melody Sweetmas冬日樂園@置富Malls

日期：即日至12月27日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場、+WOO嘉湖1期地下大堂、紅磡置富都會L7大堂、置富第一城地下置富第一園

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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