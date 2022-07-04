置富Malls 2022聖誕大抽獎：消費滿$200換抽獎券　或贏MacBook Pro 13、Samsung Galaxy S22 Ultra

置富Malls（+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈）於11月12日至12月27日推出「置富Malls 2022聖誕大抽獎」，送出總值近10萬元豐富獎品，當中包括電子產品如MacBook Pro 13、Samsung Galaxy S22 Ultra、各式美妝、家品和餐飲禮券。顧客於推廣期內在置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶單日累積消費滿$200或以上（每張機印消費單據不少於$100），可換領抽獎券1張，多買多獎，每張消費單據最多可換領抽獎券10張。

置富Malls 2022聖誕大抽獎

抽獎券換領日期：11月12日-12月27日

抽獎券換領地點：參與商場之顧客服務中心

參與商場：+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：My Melody X 置富Malls：馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Cafe」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」、置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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