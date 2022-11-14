香港美利酒店晚餐慶祝活動　聖誕除夕嘗特色美食｜美食情報

聖誕佳節期間，香港美利酒店餐廳舉行晚餐慶祝活動。2022年12月24、25、31日及2023年1月1日，The Tai Pan及Garden Lounge將菜單升級，變成海鮮燒烤自助晚餐，提供直送凍海鮮、冷盤及芝士，以及增設即場燒烤香腸、羊架、三文魚柳、魷魚、即切有機火雞及烤牛肋等。顧客更可以每位$388專享兩小時暢飲Thiénot Brut香檳和其他飲料。

天台酒吧及餐廳Popinjays於平安夜和除夕夜推出五道菜晚餐。12月24日晚宴將獻上來自法國的Fine de Claire生蠔、鴨肉薄切、耶路撒冷雅枝竹意大利飯、香煎和牛西冷和聖誕小甜點。除夕夜則可在晚宴中品嘗栗子Mont Blanc蛋糕、香檳啫喱及法式馬卡龍等美食，迎接新一年。

香港美利酒店晚餐慶祝活動

供應期：2022年12月24、25、31日及2023年1月1日

價錢（另設加一服務費）：

The Tai Pan及Garden Lounge自助晚餐：成人$1288，小童$488

Popinjays平安夜五道菜晚餐：每位$1488

Popinjays除夕夜五道菜晚餐：每位$1888

地址：金鐘紅棉路22號香港美利酒店

網上預訂︰bit.ly/3DqBGjw

查詢電話：3141 8888

查詢電郵：festive.themurray@niccolohotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3BWdlD0

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