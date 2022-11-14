香港美利酒店聖誕早午餐各具特色：半自助餐、西班牙早午餐｜美食情報

香港美利酒店各餐廳將於2022年12月24、25、26、31日及2023年1月1日推出聖誕早午餐，圖為天台酒吧及餐廳Popinjays聖誕早午餐。（圖片由相關機構提供）

香港美利酒店各餐廳將於2022年12月24、25、26、31日及2023年1月1日推出聖誕早午餐，The Tai Pan及Garden Lounge推出的美利聖誕早午餐為半自助餐形式，包括沙律及冷盤、自家醃製三文魚、現場烤肉及即點即製主菜。小朋友更可參與薄餅製作工作坊，以及專享為小朋友而設的主菜。

天台酒吧及餐廳Popinjays聖誕早午餐則提供現烤Raclette芝士、凍海鮮、燻魚和醃肉、現煮美饌及烤肉等，顧客更可額外選擇添加無限量暢飲套餐。酒店大堂Murray Lane則推出節日西班牙早午餐，美食包括西班牙海鮮飯、西班牙式乳豬、烤羊腿、48個月伊比利亞火腿和多款經典Tapas。

香港美利酒店聖誕早午餐

供應期：2022年12月24、25、26、31日及2023年1月1日

價錢（另設加一服務費）：

The Tai Pan及Garden Lounge：成人$888，小童$368

Popinjays：成人$988，小童$488

Murray Lane：成人$788，小童$328

地址：金鐘紅棉路22號香港美利酒店

查詢電話：3141 8888

查詢電郵：festive.themurray@niccolohotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3BWdlD0

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