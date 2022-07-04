聖誕好去處2022｜將軍澳東港城 X 芬蘭小精靈Tonttu：6大打卡點、木藝工作坊

將軍澳東港城即日至2023年1月2日期間，以Christmas + History為主題，打造「HOHOHO！Amazing Christory Museum！」。大家可以化身成考古專員，穿越到充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館，由芬蘭聖誕傳統小精靈Tonttu引領，探索6大考古打卡位︰6米高Tonttu精靈聖誕樹、3米高木雕巨型聖誕薑餅人寶寶、CHRISTORY巨型聖誕魔法鐘、巨型聖誕沙漏、聖誕探索圖書館及微型芬蘭精靈村。每個打卡位都附有浪漫唯美AR濾鏡，掃一掃QR code就會呈現北歐聖誕仙境。Tonttu亦特別從家鄉帶來康特勒琴，透過音樂工作坊可讓港人體驗芬蘭文化。

據悉，由芬蘭創作團隊Silas Tonttukylä製作的Tonttu木雕小精靈公仔已有逾30年歷史。傳說中，小精靈Tonttu原本住在芬蘭的農村，會趁人們入睡時照顧農場小動物，悄悄守護村民；後來村民一個個遷移到城市，一班小精靈搬去和聖誕老人同住，以另一種方式繼續為人類送上祝福。

另外，本地青年文創手工木藝品牌Dosha Woodcraft亦於東港城舉辦木藝工作坊，教大家如何利用廢木變出小家品，並會舉辦「朽木重生考察團」，帶大家了解廢木回收的過程，以及體驗部分工序。

「HOHOHO！Amazing Christory Museum！」@將軍澳東港城

日期︰即日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：將軍澳東港城一樓中庭

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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