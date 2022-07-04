聖誕好去處2022︰香港仔中心「Christmas Fantasy」　4大聖誕夢幻打卡點+免費互動遊戲

香港仔中心以光影為主題，即日起至2023年1月2日期間舉行「Christmas Fantasy」，於香港仔露天廣場及商場四期設置4大聖誕夢幻打卡景點：聖誕玫瑰花燈海、五彩光影聖誕樹、聖誕閃炫許願樹及極光雪花夢幻冰屋，每個打卡位均佈置閃耀奪目的彩光，營造濃濃的聖誕氛圍。同場亦有聖誕「Bling」雪公主巡遊及免費互動遊戲「聖誕光影球」，讓大家一同迎接不一樣的光影夢幻聖誕。

商場更推出兩大聖誕消費禮遇，憑指定消費即可免費換領極IG-able的閃爍禮品，或者換領指定商戶餐飲券，與親朋好友一同品嘗美食，歡度佳節。

香港仔中心「Christmas Fantasy」

日期：即日至2023年1月2日

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場及4期地下

查詢電話：2553 0860

詳情：www.achongkong.com

免費互動遊戲「聖誕光影球」

日期：即日至12月18日（逢周六、日及公眾假期）

時間：1:00pm-7:00pm

地點：香港仔中心二期2樓

聖誕「Bling」雪公主巡遊

日期︰12月18、24及25日

時間：5:30pm-7:30pm

地點：香港仔中心各期

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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