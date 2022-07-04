聖誕好去處2022｜沙田新城市、HomeSquare：草泥馬聖誕樂園＋星光花園聖誕燈飾＋透明星空帳篷觀「雪景」

HomeSquare草泥馬聖誕小鎮（圖片由相關機構提供）

沙田新城市廣場及HomeSquare即日至2023年1月2日推出「草泥馬『癒』悅聖誕The Healing Christmas in Town」，大量草泥馬公仔在兩大商場與大家探索15個打卡點，例如：新城市廣場1期7樓星光花園聖誕燈飾，以秘魯彩虹山為靈感打造逾2萬呎戶外星光打卡裝置，燈光演繹冬夜夢幻彩虹國度；1期1樓羅馬圓形獻技場的巨人版草泥馬聖誕樂園，有4大粉色系打卡位兼巨人版嘉年華遊戲；3樓戶外平台營造飄雪聖誕，進入3大全透明星空帳篷，恍如置身水晶球內觀看室外泡泡紛飛的「雪景」。

HomeSquare 1樓中庭於12月2日起搖身變作草泥馬聖誕小鎮，6米巨型「水晶居庭」提供絕佳打卡位，大家更可與鎮上草泥馬大玩遊戲。加上一系列草泥馬主題的DIY聖誕工作坊，以及年度感謝祭Just Buy Weeks禮遇，一起歡度「癒」悅聖誕。

「草泥馬『癒』悅聖誕The Healing Christmas in Town」@沙田新城市廣場

日期：即日至2023年1月2日

時間：12:00nn-10:00pm

地點：新城市廣場1期1樓羅馬園形獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台、HomeSquare 1樓中庭（12月2日起）

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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