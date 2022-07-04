聖誕好去處2022｜海港城UniChristmas化身旋轉獨角獸樂園　必影6組「 Merry-Go-Round」

海港城以「我們的快樂聖誕UniChristmas」為題，即日起至2023年1月2日於海運大廈露天廣場打造成閃亮的「旋轉獨角獸樂園」，並邀請4隻獨角獸（代表夢幻的Dreamy Bubble、和諧的Harmony Ocean、愉快的Jolly Trinity，以及珍貴的Twinkle Skylar）及牠們的朋友來到海港城，帶給大家6大必影打卡位：10米高幻彩聖誕樹、慈善攝影區、巨型LED「獨角獸 Merry-Go-Round」、5米高巨型立體剪裁獨角獸、獨角獸聖誕樹花園，以及「獨角獸Merry-Go-Round」宮殿。

與此同時，海港城同步開設「UniChristmas慈善聖誕限定店」，義賣獨角獸主題精品，收益將會撥捐「香港血癌基金」。大家只需捐款指定金額，即可獲得獨角獸卡或獨角獸盲盒。每張獨角獸卡更有AR擴增實境設計，可透過手機看到獨角獸出現於現實環境中。另外，小朋友在收集指定數目或集齊所有獨角獸卡後，更可捐款或免費換領其他獨角獸精品。

「旋轉獨角獸樂園」@海港城

日期：11月17日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：海港城海運大廈露天廣場

「UniChristmas慈善聖誕限定店」@海港城

日期：11月17日至2023年1月2日

時間：12:00pm-10p:00m

地點：海港城海洋中心2樓（近OC 226-7號舖Dunhill）

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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