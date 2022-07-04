世盃好去處｜中環街市消費睇大電視直播　世盃特色擺設：場館模型+巨型足球+過往14屆賽事足球

中環街市舉行「親．動．融入世界盃 World Cup for All」，展出多個世界盃特色擺設，包括過往14屆賽事足球，市民可免費入場欣賞。（圖片由相關機構提供）

中環街市舉行「親．動．融入世界盃 World Cup for All」，展出多個世界盃特色擺設，包括過往14屆賽事足球，市民可免費入場欣賞。（圖片由相關機構提供）

中環街市舉行「親．動．融入世界盃 World Cup for All」，展出多個世界盃特色擺設，包括8件精緻的卡塔爾世界盃比賽場館模型，市民可免費入場欣賞。（圖片由相關機構提供）

中環街市舉行「親．動．融入世界盃 World Cup for All」，地下OASIS化身露天草地賽事觀賞專區（須憑消費換領入場券）。同時展出多個世界盃特色擺設，包括巨型足球、過往14屆賽事足球等，市民可免費入場欣賞。（圖片由相關機構提供）

世界盃於11月20日開波，中環街市由即日起至12月18日舉行「親．動．融入世界盃 World Cup for All」，中環街市地下OASIS化身露天草地賽事觀賞專區（須憑消費換領入場券），設有5米高LED大電視全程免費直播賽事，亦會擺放帳篷、LED裝飾燈和豆袋椅，其他樓層亦設有LED高清大電視，讓球迷盡情觀看賽事。此外，中環街市將展出多個世界盃特色擺設，市民可免費入場欣賞，投入足球狂熱。

中環街市世界盃特色擺設：

‧2樓水磨石樓梯旁將展出過往14屆世界盃之賽事用足球，以及擺放2米高2022年FIFA世界盃官方指定足球Al Rihla巨型版。

‧8件精緻的世界盃比賽場館模型，包括比賽場地卡塔爾路薩爾體育場、阿爾拜特體育場、教育城體育場、南部體育場等。

‧屢獲殊榮並七度獲得「年度最佳航空公司」的卡塔爾航空將於1樓皇后大道中門口設置1:50波音777飛機模型，大眾可以近距離欣賞中長程雙引擎廣體客機的風采。

‧地下門口將展示2022卡塔爾世界盃特選型號STARIA VAN，前衛氣派的外型配搭寬敞的車內空間。STARIA VAN內會放滿多支Budweiser啤酒，參加者只要掃描場內QR Code，然後競猜車內的啤酒數量，答對數量即可贏取 Hyundai限量精美禮物一份！

中環街市網站：www.centralmarket.hk

世界盃專輯：bit.ly/3WTpIrE

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