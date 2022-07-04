世盃好去處｜中環街市消費睇大電視直播　世盃特色擺設：場館模型+巨型足球+過往14屆賽事足球

世界盃於11月20日開波，中環街市由即日起至12月18日舉行「親．動．融入世界盃 World Cup for All」，中環街市地下OASIS化身露天草地賽事觀賞專區（須憑消費換領入場券），設有5米高LED大電視全程免費直播賽事，亦會擺放帳篷、LED裝飾燈和豆袋椅，其他樓層亦設有LED高清大電視，讓球迷盡情觀看賽事。此外，中環街市將展出多個世界盃特色擺設，市民可免費入場欣賞，投入足球狂熱。
中環街市世界盃特色擺設：
‧2樓水磨石樓梯旁將展出過往14屆世界盃之賽事用足球，以及擺放2米高2022年FIFA世界盃官方指定足球Al Rihla巨型版。
‧8件精緻的世界盃比賽場館模型，包括比賽場地卡塔爾路薩爾體育場、阿爾拜特體育場、教育城體育場、南部體育場等。
‧屢獲殊榮並七度獲得「年度最佳航空公司」的卡塔爾航空將於1樓皇后大道中門口設置1:50波音777飛機模型，大眾可以近距離欣賞中長程雙引擎廣體客機的風采。
‧地下門口將展示2022卡塔爾世界盃特選型號STARIA VAN，前衛氣派的外型配搭寬敞的車內空間。STARIA VAN內會放滿多支Budweiser啤酒，參加者只要掃描場內QR Code，然後競猜車內的啤酒數量，答對數量即可贏取 Hyundai限量精美禮物一份！
中環街市網站：www.centralmarket.hk
世界盃專輯：bit.ly/3WTpIrE
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