聖誕好去處2022｜Duffy and Friends︰A Journey to Christmas Town@旺角MOKO新世紀廣場　LinaBell聖誕樹屋打卡

旺角MOKO新世紀廣場由即日至2023年1月8日，舉行「Duffy and Friends︰A Journey to Christmas Town」。商場化身聖誕星空小鎮，大家可以走進5.8米高的LinaBell聖誕樹屋內，與壁爐旁的LinaBell大型毛公仔分享聖誕願望兼打卡拍照，Duffy與好友亦會與你探索星空小鎮的每一個角落。同場亦設置6米高的香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」裝置，歡迎大家與穿上聖誕服飾的米奇老鼠與好友盡情打卡。

至於商場L1樓層的「夢幻聖誕長廊」則會展出最新Ｄuffy與好友冬日系列毛公仔，為粉絲送上驚喜。想近距離跟Duffy與LinaBell見面的朋友，則不要錯過12月4日的「Duffy與LinaBell聖誕見面會」，與Duffy和LinaBell留下美好回憶。

「Duffy and Friends︰A Journey to Christmas Town」@旺角MOKO新世紀廣場

日期：即日至2023年1月8日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MOKO MTR樓層中庭及L1樓層走廊（近MARK FAST）

「Duffy與LinaBell聖誕見面會」@旺角MOKO新世紀廣場

日期：12月4日

時間：2:30pm-5:30pm

地點：MOKO MTR樓層中庭

參加辦法：

1. 登入The Point App以2000分換領「聖誕見面會」預留證

2. 11月28日或之前到L1顧客服務中心出示預留證及11月21日至28日期間由MOKO商戶發出之有效$200電子消費發票，即可換領「Duffy與LinaBell 聖誕見面會」入場證1張

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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