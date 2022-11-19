7仔消費情報｜7-11 x 姆明一族8款環保隨行袋　11月23日起儲印花換購

7-Eleven將於11月23日早上7時起推出姆明一族一系列8款環保隨行袋。（圖片由相關機構提供）

姆明一族粉絲留意，7-Eleven將於11月23日早上7時起推出姆明一族一系列8款環保隨行袋，隨行袋首次以環保物料製造，分別以姆明一族中八位角色為主角，包括姆明、歌妮、小美、史力奇、姆明爸爸、姆明媽媽、樹精及史丁奇。顏色方面，除了黑白款式外，更加入不同拼色及森林元素的圖案。

姆明一族環保隨行袋@7-Eleven換購活動

換購詳情：由11月23日7:00am起至2023年1月3日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，餘此類推。數量有限，換完即止。

由11月23日7:00am起至2023年1月6日，儲齊12張印花加$78，即可隨機換購環保隨行袋2個；或儲齊8張印花加$45，即可隨機換購環保隨行袋1個。數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：由11月23日7:00am起至2023年1月3日，以8800yuu積分加$8，即可隨機換購環保隨行袋1個。兌換日期︰11月23日7:00am至2023年1月6日。數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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