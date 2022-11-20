下午茶之選︰法國嬌蘭x康得思酒店　「星蜂飛舞」香檳下午茶

香港康得思酒店歐陸餐廳及酒吧Alibi-Wine Dine Be Social聯乘法國嬌蘭，即日至12月31日推出「星蜂飛舞」香檳下午茶。下午茶鹹點包括帶子刺身配三文魚籽及佛手柑、鵝肝芭菲配香橙無花果茸及烤薄脆餅乾、烤蜜餞鴨腿可樂餅配蜜糖芥末醬汁、荔枝堅果芝麻沙律。甜點有蜜糖柚子榛子達克瓦茲小蛋糕、檸檬雲呢拿蜜糖英式蛋糕杯、玫瑰野草莓慕絲配杏仁脆餅、香橙白桃慕絲蛋糕、玉桂鬆餅配蜜糖香橙果醬及奶油忌廉。顧客可免費升級享用高貴香檳。惠顧下午茶可獲贈法國嬌蘭美肌香氛體驗裝禮遇換領卡。

法國嬌蘭 X 康得思酒店「星蜂飛舞」香檳下午茶

供應期：即日至12月31日（每日限量供應20套）

供應時間：每日3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$598（包括兩杯Piper-Heidsieck Cuvée, Brut香檳）（另設加一服務費）

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店5樓Alibi-Wine Dine Be Social

查詢：3552 3028

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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