聖誕好去處2022︰V Walk & V city x Forever Friends「熊抱聖誕足球熱」　香港足球代表隊見面會、飄雪及歌唱表演

南昌站V Walk及屯門V city由即日至2023年1月2日舉辦「V Walk • V city X Forever Friends熊抱聖誕足球熱」。V Walk及V city分別設有13個及8個充滿世界盃主辦國卡塔爾風情的「足球運動會」打卡位及光影互動足球遊戲，當中包括3米高手捧金獎盃的Forever Friends冠軍球星，以及「Goal！Goal！Goal！桌下足球場」遊戲等。此外，V Walk及V city亦會安排熊朋友Forever Friends見面會、一連串聖誕飄雪表演、工作坊及任務挑戰等，讓大家齊齊「熊抱」歡樂聖誕。

同時，V Walk及V city特別舉辦精英小球星訓練營及花式足球新星訓練營，香港花式足球總會成員更會到V Walk現場表演及舉行見面會，同場大送限量特別版足球禮品。

「V Walk x Forever Friends熊抱聖誕足球熱」聖誕裝置

日期：即日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：V Walk地下及2樓中庭

「V city x Forever Friends熊抱聖誕足球熱」聖誕裝置

日期：即日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：V city MTR層中庭及不同位置

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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