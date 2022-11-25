下午茶之選︰su:m37° x Lady Nara　歎韓風泰式下午茶獲贈護膚品

韓國護膚品牌su:m37°聯乘粉色打卡餐廳Lady Nara，即日起至2023年1月15日推出「女神鑽光」下午茶，可享多款加入韓風的泰式小食及甜點。鹹點包括鏡中花小食拼盤、泡菜蝦卷及冬蔭蛋沙律三文治；甜點則有黑白朱古力慕絲、合桃朱古力布朗尼、洛神花啫喱奶凍、黑蒜松露朱古力、su:m37˚糖霜曲奇、su:m37˚軟心朱古力、斑蘭亞麻籽英式鬆餅及柚子英式鬆餅。隨餐配咖啡或茶，更可加$68升級Perrier Jouet香檳。惠顧下午茶可獲贈su:m37°皇牌奇蹟活酵肌密旅行套裝乙份（價值$398）。

另外，於Lady Nara與「女神鑽光」下午茶合照，並上載至個人社交平台及標籤「sum37hongkong」及「ladynara.hk」，即可獲贈$50現金券一張。

su:m37° x Lady Nara「女神鑽光」下午茶

供應期：即日至2023年1月15日

供應時間：每日3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$488（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號店

電話：2153 3730

網上訂座：bit.ly/3vepChY

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm