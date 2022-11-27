聖誕好去處2022︰將軍澳中心聖誕爬蟲特展　「噴火巨龍」蜥蜴變色龍守宮登場【短片】

將軍澳中心即日至2023年1月2日舉行「A FairyTAIL Christmas」聖誕爬蟲特展，商場中庭築起中世紀魔幻城堡，由「噴火巨龍」守護，藏着8種來自世界各地的爬蟲類動物（白化美洲鬣蜥、松果尾石龍子、華麗王者蜥、變色龍、高冠變色龍、巨人守宮、魔物守宮、蓋歐亞守宮）。「噴火巨龍」每小時噴煙一次。魔幻城堡內設置多間主題打卡佈置豪華房間，讓爬蟲動物在指定日子「爬聚」，「童話魔龍之城」則可拍攝聖誕沙龍。另有「360認識爬爬工作坊」，有機會撫摸和餵食爬蟲小動物。12月2日起亦會舉行「魔幻城堡市集」，方便大家選購聖誕特色手作精品。

將軍澳中心「A FairyTAIL Christmas」

日期︰即日至2023年1月2日

時間︰周一至周五12:00nn-8:00pm、周六、周日及公眾假期12:00nn-9:00pm（12:00nn起，「噴火巨龍」每小時噴煙一次）

地點︰將軍澳中心G/F中庭

查詢︰3417 4328

魔幻城堡市集

日期︰12月2日至1月2日

時間︰12:00nn-8:00pm

地點︰將軍澳中心G/F中庭

詳情︰bit.ly/3NUVHUk

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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