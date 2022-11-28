「半島節日列車」嘗味之旅@香港半島酒店　享受盛宴兼賞阿爾卑斯山風光｜美食情報

聖誕將至，香港半島酒店搖身變成懷舊火車站。客人可於酒店一樓的梳士巴利中央車站登上「半島節日列車」，露台餐廳即日起至2023年1月3日亦推出「半島節日列車」嘗味之旅。客人可於車廂內享用自助午餐或自助晚餐，一邊欣賞阿爾卑斯山風光，一邊享受節日盛宴，度過一個不一樣的美食之旅。「半島節日列車」車廂設有24個座位，另設私人或企業團體預訂。

「半島節日列車」嘗味之旅@香港半島酒店

供應期：即日起至2023年1月3日

價錢（另設加一服務費）：

自助午餐：周一至周四：$688；周五至日：$1028

（節日價格︰12月24日︰$1488；12月25、26日、2023年1月1日︰$1788）

自助晚餐：周一至周日：$1028

（節日價格︰12月24日︰$2488；12月25、26日、2023年1月1日︰$1788；12月31日︰$2788）

地址：尖沙嘴梳士巴利道香港半島酒店一樓露台餐廳

查詢：2696 6766或電郵至theverandah@peninsula.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3BWdlD0

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