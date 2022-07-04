下午茶之選︰FANCL「Tense up美肌下午茶」@法國餐廳Ami　用App預購獲贈FANCL $200電子現金券

日本化妝品FANCL聯乘位於中環的法國餐廳Ami，即日起至2023年1月31日推出「Tense up美肌下午茶」，選用含豐富維他命C的天然食材入饌，設計創意法式鹹甜美點。精選美點包括吞拿魚紫菜撻配黑芝麻蛋黃醬、番茄芝士鼠尾草瑪德蓮蛋糕、洋甘菊蜜糖海綿蛋糕、肉桂蘋果金寶撻、芒果熱情果意式奶凍配白酒啫喱及燈籠果、柚子杏桃檸檬雲呢拿蛋糕及黑加侖子栗子慕絲脆餅，其他鹹甜點包括蟹肉龍蝦泡芙、法式火腿芝士三文治及傳統及提子鬆餅。隨餐配咖啡和茶，亦可加$78選配以FANCL Tense up為創作靈感精心調配的「美肌特飲」。於iFANCL HK App的「禮品換領專區」內購買「Tense up美肌下午茶」乙份，更可額外獲贈FANCL $200電子現金券，以換領FANCL任何產品。

FANCL「Tense up美肌下午茶」@法國餐廳Ami

供應期：即日起至2023年1月31日

供應時間：每日2:00pm開始（最後點餐時間為4:30pm）

價錢：兩位$688，包兩支Tense up；可另加每位$78選配「美肌特飲」（另設加一服務費）

地址：中環遮打道18號歷山大廈3樓302號舖Ami

預訂電話／Whatsapp：3185 8396

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm