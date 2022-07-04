聖誕好去處2022︰「香港品牌玩具展」@港鐵4商場　Marvel彼思迪士尼角色登陸德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城【短片】

今個聖誕，港鐵公司旗下4個商場（德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城）聯乘「香港品牌玩具協會」（HKBTA）推出「香港品牌玩具展」，即日起化身玩具樂園，分別打造「聖誕機械工場」、「聖誕遊樂園」、「夢‧玩‧車站」及「正義英雄基地」玩具聖誕場景。迪士尼、彼思、Marvel、華納兄弟、派拉蒙環球的人氣玩具、日本經典機械人和超人，以及8大本地原創角色會登場，與大家於5米高的玩具燈搭共度聖誕佳節。近30間本地玩具生產商展出約180件珍藏玩具，製作流程及珍貴手稿更首次曝光。德福廣場及青衣城亦特設期間限定店，過百款香港品牌玩具讓大家盡情選購。

德福廣場「聖誕機械工場」

展覽日期：即日至2023年1月2日

展覽地點：九龍灣德福廣場1期地下中庭

青衣城「聖誕遊樂園」

展覽日期：即日至2023年1月2日

展覽地點：青衣城1期1樓中庭

PopCorn「夢‧玩‧車站」

展覽日期：即日至2023年2月5日

展覽地點：將軍澳PopCorn 1期1樓中庭

The LOHAS康城「正義英雄基地」

展覽日期：即日至2023年2月5日

展覽地點：The LOHAS康城2樓中庭

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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