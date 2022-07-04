世盃主題好去處｜赤柱廣場 X 少爺啤「球迷狂歡節」　人寵同樂全方位足球樂園打卡玩遊戲

赤柱廣場聯乘「少爺啤酒廠」，即日起至12月18日舉行「球迷狂歡節」，打造全港首個人寵同樂、人機共融的全方位足球樂園。現場有以逾600個循環再用的「少爺啤」玻璃樽加工製成4米高「Bottles Up!啤酒樽聖誕樹」，更搭建「Chill迷你足球場」推出四款足球遊戲，包括「寵物足球」、「機械人足球」、「古靈精怪足球遊戲」和「泡泡足球」。場內亦特別打造四大攝影區域：「球迷霓虹打卡牆」、2.5米高「集氣啤酒樽」巨型吹氣裝置、天幕廣場配備一系列球迷主題手持拍照道具，以及周末限定直徑近1米的「少爺啤」巨型吹氣發光球，最適合帶同寵物和小朋友打卡。

同場特設「少爺啤快閃店」，發售「Grapefruit Gose」和「Yuzu Gin Highball」系列。活動開始7日內，在赤柱廣場或美利樓商戶以電子貨幣累積消費滿$800或以上，即可換領限量版「CHEERS!少爺啤酒杯」。

赤柱廣場 X 少爺啤「球迷狂歡節」

日期：即日至12月18日

地點：赤柱廣場

詳情：www.linkhk.com

註：資料以主辦方公布為準

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