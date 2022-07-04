聖誕好去處2022︰MCP新都城中心「Barbie冬日夢幻之旅」　近6米高炫亮聖誕樹+期間限定店優惠低至七折

將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）聯乘芭比娃娃Barbie，於即日至2023年1月2日打造「Barbie冬日夢幻之旅」主題活動。場內設置6大打卡裝置、主題展覽區及遊樂專區，包括近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」、「百變Barbie由你決定」、「Barbie珍藏展覽」、「時尚粉紅大堂」、「Barbie粉紅睡房」+「Barbie夢幻衣櫃」互動遊戲，以及「Barbie奇幻變身之旅」。

另外更設有Barbie期間限定店，會場獨家限定購物滿$500即減$50，滿$800即減$90。而店內全線Barbie玩具可享八五折優惠（換購品及新品除外），精選熱賣Barbie產品更享低至七折，激減高達$200。與此同時，將軍澳MCP DISCOVERY（新都城中心3期）更將於12月上旬特設聖誕主題市集，5米高充氣聖誕老人震撼登場，必定是冬日聖誕假期的好去處。

MCP新都城中心「Barbie冬日夢幻之旅」

日期：即日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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