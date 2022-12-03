7仔消費情報｜7-11 x 姆明一族mini保溫瓶+披肩　12月7日起儲印花換購

7-11聖誕限定驚喜組合價：儲齊8張印花加$99，即可隨機換購姆明一族環保隨行袋及「mini保溫瓶」各1件。（圖片由相關機構提供）

聖誕節前夕，7-Eleven將於12月7日早上7時起推出姆明一族限量版「mini保溫瓶」，4款設計齊集姆明、歌妮媽、姆明爸爸、姆明媽、小美、史力奇、樹精及史丁奇8個人氣角色，同時推出「小美與史力奇柔軟披肩」，配以冬日色系，更加入具森林氣息及環保的元素，採用100%回收聚酯纖維製造，將環保融入生活之外，亦可在聖誕節感受姆明谷的溫馨氣氛。

7-Eleven更推出聖誕限定驚喜組合價，由12月7日7:00am起至2023年1月3日，儲齊8張印花加$99，即可隨機換購姆明一族環保隨行袋及「mini保溫瓶」各1件。數量有限，換完即止。

姆明一族「mini保溫瓶」@7-Eleven換購活動

換購詳情：由12月7日7:00am起至2023年1月3日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，餘此類推。數量有限，換完即止。

由12月7日7:00am起至2023年1月6日，儲齊12張印花加$78，即可隨機換購「mini保溫瓶」2個；或儲齊8張印花加$45，即可隨機換購「mini保溫瓶」1個。數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：由12月7日7:00am起至2023年12月8日，以8800yuu積分加$38，即可隨機換購環保隨行袋「mini保溫瓶」1個。兌換日期︰12月7日7:00am起至12月9日。數量有限，換完即止。

姆明一族「小美與史力奇柔軟披肩」@7-Eleven換購活動

換購詳情：由12月7日7:00am起至2023年1月6日，任何消費加$88，即可換購披肩1件。數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：由12月7日7:00am起至2023年1月6日，以8000yuu積分+$45，即可換購披肩1件。數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

‧7仔消費情報｜7-11 x 姆明一族8款環保隨行袋 11月23日起儲印花換購

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