好去處｜時裝珍藏展＠K11 MUSEA：1830年代英國婚紗、1960年代晚禮服【附購票連結】

跨時代傳奇時裝珍藏展覽「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」，將於12月8日至1月29日在尖沙嘴K11 MUSEA的K11 Art & Cultural Centre舉行。當中12件別具歷史價值的手工訂製珍藏 （如：約1835-40年的英國婚紗），將首度在香港公開展出。是次展覽由K11、英國維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）、香港殿堂級電影美術指導張叔平聯合策劃，6名來自不同地區新進時裝設計師（小泉智貴、岡崎龍之介、戚玥琪、李森森、Celine Kwan、Sohee Park），從V&A博物館歷代英國及法國女裝珍藏擷取靈感，以亞洲文化觸覺和個人設計美學創作全新高訂服飾。參觀者可從中探索1830年代至1960年代時裝工藝與紡織歷史進程和蛻變。

跨時代傳奇時裝珍藏展「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」

日期：2022年12月8日至2023年1月29日

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓Kunsthalle，K11 Art & Cultural Centre

時間：中午12時至晚上8時

詳情：bit.ly/3tOPi3F

收費：$150（標準）／$75（12歲或以下小童、持有有效學生證及65歲或以上長者）

購票連結：bit.ly/3tOnHjl

註：資料以主辦方公布為準

更多好去處：bit.ly/3UjKu0Y

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