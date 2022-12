好去處｜時裝珍藏展＠K11 MUSEA：1830年代英國婚紗、1960年代晚禮服【附購票連結】

1942年秋季西裝外套與裙子套裝內搭襯衫, 由Elspeth Champcommunal為Worth London,Utility Clothing Scheme collection by the Incorporated Society of London Fashion Designers設計,英國倫敦,由the Board of Trade,Sir Thomas Barlow,Director-General of Civilian Clothing ©Elspeth Champcommunal for Worth London提供(圖片由V&A博物館提供)