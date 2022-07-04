聖誕好去處2022︰東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」　暢遊6大主題打卡區+挑戰互動課堂任務贏獎品【短片】

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉聯乘糖果品牌Chupa Chups珍寶珠，即日起至2023年1月2日打造「FUNtastic World」主題活動，設置6個珍寶珠互動裝置，包括5米高「珍寶繽FUN熱氣球」、位於二樓中庭廣場「滿FUN棒棒學堂」內的6米高沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」、「棒棒糖製造機」、「奪目滿FUN包裝站」、「超巨型珍寶珠」，以及「棒棒糖繽FUN牆」。除了打卡影相，更可登入手機遊戲啟動Lolly電子學生證，展開多個互動課堂任務，集齊電子珍寶珠蓋章換領限量版珍寶珠香薰座乙座。

另外更有全港首間「珍寶珠無限FUN快閃店」，發售近60款主題精品包括護膚品、家品及糖果等。CLUB CG會員消費滿指定金額可換領多款「東薈城名店倉 x 珍寶珠」限定派對禮品；憑1000會員積分即可換領「東薈城名店倉 x 珍寶珠」限量版手機支架。

東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」

日期：即日至2023年1月2日

「滿FUN棒棒學堂」裝置

時間：10:00am-10:00pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

「Lolly電子學生證」獎品換領

時間：12:00pm-7:00pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場—校務處

「珍寶珠無限FUN快閃店」

時間：12:00pm-9:00pm

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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