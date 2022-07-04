聖誕好去處2022｜昂坪市集「昂坪Glamping聖誕村」　聖誕主題露營車+歐陸特色小屋打卡位　官網買纜車票享優惠

昂坪市集即日起至2023年1月2日化身昂坪Glamping聖誕村，設置聖誕主題露營車、歐陸特色小木屋及可愛雪人等打卡位，聖誕老人更於聖誕節期間（12月24日至27日）派發小禮品。逢周末及公眾假期，憑即日纜車門票於昂坪市集商戶消費，即可參加聖誕黏土魔法球工作坊，製作聖誕吊飾。

另外，即日起至2023年1月1日，於昂坪360官方網站購買指定來回纜車優惠門票可享約七折優惠（$198），包括一程水晶車廂和一程標準車廂、$10大澳及昂坪市集現金券兩張；凡預訂昂坪戴維斯青年旅舍，亦可以八五折優惠價購買單程或來回纜車門票（標準或水晶車廂）。另外，於香港青年旅舍協會官方網站預訂昂坪戴維斯青年旅舍時輸入優惠碼 「NP360」即享85折預訂由2022年11月25日至2023年3月31日期間入住之昂坪戴維斯青年旅舍。

昂坪市集「昂坪Glamping 聖誕村」

日期：即日至2023年1月2日

時間：10:00am-6:00pm（12月24-27日開放至6:30pm）

地點：昂坪市集圓形廣場

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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