聖誕好去處2022︰將軍澳PopWalk「炫彩聖誕樂園」　探索13米長魔幻迷宮+暢玩七彩滑梯【短片】

將軍澳PopWalk「Joy to the Town Christmas Park 炫彩聖誕樂園」(圖片由相關機構提供)

將軍澳PopWalk即日起至2023年1月2日將於Ocean PopWalk海天晉滙及PopWalk天晉滙1、2及3期商場打造「Joy to the Town PopWalk Christmas Park炫彩聖誕樂園」,設多個打卡及遊樂專區,包括「炫彩星光聖誕樹」、「聖誕盒子疊樂趣」、「Joy to PopWalk」、「13米魔幻迷宮大逃脫」、「七彩滑梯樂滿Fun」、聖誕禮盒趣拍區以及「雪花星光長廊」等,大人和小朋友都可以去打卡影靚相。另外,於商場內消費滿指定金額或The Point會員憑指定積分,即可換領精美旅行收納套裝及旅行證件套。

將軍澳PopWalk「Joy to the Town Christmas Park 炫彩聖誕樂園」

日期:即日至2023年1月2日

時間:10:00am-10:00pm

地點:將軍澳PopWalk 天晉滙1、2、3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場

註:資料以主辦方公布為準

