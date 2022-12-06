將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙一周年慶典　精選貨品低至一四折｜著數情報

將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙開幕一周年，即日起至2023年1月2日舉行「Ocean PopWalk海天晉滙一周年慶典」，場內55間商戶推出多項優惠，部分精選貨品將以低至一四折價錢發售。精選優惠涵蓋食品、家庭用品、美容療程，包括PERLE SUISSE養宮逆齡術療程及溫中扶陽儀體驗乙次（特價$388）、活肌美兒激活膠原亮白眼部療程10次（特價$1280）、CHAMP 24 FITNESS 2個月健身會籍（特價$998）、澳洲歌婷快眠枕買一送一、日本城松井智能升降多功能電熱鍋4公升（特價$559）、樂高寵物正價貨品八八折等。

Ocean PopWalk海天晉滙一周年慶典

日期：即日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm（店舖營業時間或有不同，可致電個別商戶查詢）

地點：將軍澳唐俊街28號

查詢：2679 9300

詳情：pwloveshopping.com.hk

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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