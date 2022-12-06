聖誕2022：Serge Lutens孤女聖誕限量版套裝+佳節限定禮遇

Serge Lutens黑色禮服系列推出L'orpheline孤女聖誕限量版套裝，禮盒畫上姿勢優美的魚、水母、海葵等，猶如海洋世界縮影， 包裝50ml孤女香水和10ml便攜裝香水，讓思緒離開現實片刻，享受與別不同的佳節。（$1180，價值$1480）

Serge Lutens同時推出2022佳節限定禮遇，包括：

Collection noire黑色禮服系列套裝（$1680，價值$2430）

Matin Lutens縈曦系列套裝（$1080，價值$1530）

Nécessaire de Beauté彩妝系列經典套裝（$2151，價值$3140）

Flacons de table吊鐘瓶及Collection noire 黑色禮服系列珍藏套裝（$2958，價值$4910）

Flacons de table吊鐘瓶及Gratte-ciel 摩天樓系列珍藏套裝（$3584，價值$7280）

專門店地址：

中環金融街8號國際金融中心商場 ifc 2004A鋪（電話：2789 2216）

尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA B130鋪（電話：2602 0823）

註：資料與價錢以品牌公布為準

聖誕2022：bit.ly/3fSVIv3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm