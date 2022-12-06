下午茶之選︰普慶餐廳「可可攻心」周末下午茶自助餐　歎3款朱古力火鍋＋30款配料

香港逸東酒店普慶餐廳（The Astor）將於12月10日至2023年2月19日，逢周六、日及公眾假期推出「可可攻心」周末下午茶自助餐，特別準備3款朱古力火鍋口味，包括黑朱古力、白朱古力柚子和四川麻辣黑朱古力，以及多達30款火鍋配料可供選擇，如自家製開心果杏仁金磚蛋糕、雪糕糯米糍、雙重辣椒朱古力布朗尼等。另外特別推介以可可香料辣烤豬脊肉、韓式燒魷魚、三鮮鍋粑、芝士通心粉熱狗、芝士焗蒜香蝦及芝士番茄甜椒撻等鹹點，讓人一試難忘。

甜品則有紅桑子朱古力撻、柚子朱古力林明頓蛋糕、雜果仁朱古力撻、牛奶朱古力幕絲杯及朱古力布甸杯等，品嘗朱古力窩夫、朱古力心太軟同時亦可自行配搭不同雪糕、水果及配料，場內會無限量供應12款口味的Mövenpick雪糕及雪葩。

「可可攻心」周末下午茶自助餐@普慶餐廳

供應日期：12月10日至2023年2月19日（逢周六、日及公眾假期）

供應時間：3:15pm-5:15pm

價錢：每位$298起（另設加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

網址：www.theastorhk.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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